Derby Inter-Milan, Pioli: “Non influirà sul campionato” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Inter-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sul Derby di Coppa Italia.

Se può influire sul campionato: "No, secondo me no. Sappiamo benissimo il nostro percorso in campionato. A prescindere da domani. Sfida importante, per andare in finale in una competizione che manca da tanto. Faremo di tutto, ma il campionato è un altro discorso. A prescindere da domani".

Se si aspetta ritmi alti o bassi: "Dobbiamo essere bravi a leggere la partita. Ci sono momenti in cui accelerare e altri in cui rallentare. Noi abbiamo i nostri atteggiamenti senza palla e sappiamo che l'Inter in campo aperto è pericoloso. Dobbiamo leggere bene la partita".

Se il punto di riferimento può essere l'Inter: "Siamo noi stessi. Dobbiamo fare il massimo e il meglio possibile per superare la scorsa stagione. Arrivare in finale è già un miglioramento come obiettivo. Concentrati su domani, poi il fatto che sia un Derby rende tutto più stimolante".

Se era un obiettivo non prendere gol per così tanto tempo: "È importante non prendere gol, mi sorprende perché per il nostro modo di giocare ci prendiamo rischi. Però siamo cresciuti tanto. Dobbiamo continuare così. Per domani sera soprattutto, loro hanno qualità e dobbiamo essere attenti".

Se la regola del gol in trasferta può condizionare: "Sì, ma credo però che il nostro atteggiamento e posizioni siano stati sempre molto simile. Credo che abbiamo trovato buone situazioni. È difficile non lasciare situazioni pericolose a giocatori così forti. Hanno posizioni che ci costringeranno a correre tanto e bene. Abbiamo una strategia e proveremo a portarla in campo dall'inizio alla fine. Con attenzione e qualità, sia quando abbiamo che quando non abbiamo palla".

Su Krunic: "Per un allenatore è una grande fortuna. Non è solo lui, ho tanti giocatori intelligenti. Se sei attento e intelligente in allenamento sai cosa deve fare ogni giocatore. Può giocare in tante posizioni e ci aiuterà anche domani".

Se si può vedere Saelemaekers terzino: "So che ci ha lavorato in passato, con noi mai. Non credo a inizio partita, in corso può essere una soluzione".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Inter-Milan, il Derby di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 09:30. Il Diavolo cercherà la qualificazione alla finale dopo aver pareggiato senza reti l'andata, considerando anche che vige ancora la regola del gol in trasferta e quindi un pareggio con gol vorrebbe dire passaggio del turno. Restate su 'PianetaMilan.it' per non perdere neanche una dichiarazione di Pioli in conferenza in vista di Inter-Milan, il Derby di domani sera a San Siro. Fischio d'inizio programmato per le 21:00. Sarà la prima delle due semifinali.