Inter-Liverpool, Klopp: “Nerazzurri miglior squadra d’Italia” | News

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter

Questa sera alle ore 21.00 l' Inter affronterà il Liverpool. La partita sarà valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League e verrà disputata allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Sarà la seconda volta in carriera che Jurgen Klopp , allenatore dei 'Reds', farà parte di un match alla 'Scala del calcio'. Come ben si sa, infatti, la sua 'prima volta' fu nella gara dell'8 dicembre contro il Milan , terminata 1-2 proprio per il club inglese. Lo stesso Klopp è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool.

In ogni caso, lo stesso Klopp ha ricordato come il suo Liverpool abbia dominato nel girone concluso, di fatto, con sei vittorie su sei partite disputate. "Storicamente i risultati del girone non contano, anche se è stato bello vincerle tutte. Siamo una buona squadra di calcio, quando arrivammo in finale non abbiamo dominato nel girone e abbiamo sempre dato il massimo". Infine, un pensiero al match di stasera tra Inter e Liverpool. "Contro l'Inter sarà una gara difficile. Giocare in trasferta la prima gara in teoria è un vantaggio, ma non si sa mai. Dipende dal risultato, ma non so se è decisiva. Possiamo contare su Anfield, certo, ma non dipendiamo solo da quello".