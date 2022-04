Inter, Inzaghi: “La vittoria col Milan ci ha dato convinzione, ora sei finali”

Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Roma, è ritornato sulla vittoria nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Queste le dichiarazioni

Simone Inzaghi , alla vigilia di Inter-Roma, è ritornato sulla vittoria nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Dopo la Juve c'è stata una ripartenza. Domani che ulteriore passaggio può essere per l'Inter? "La vittoria con il Milan ci ha dato tantissima convinzione, ci ha regalato un'altra finale. Non ci siamo mai persi, abbiamo raccolto meno di quanto si poteva in un certo periodo, ora dobbiamo finire nel migliore dei modi".