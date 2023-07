Inter, Inzaghi: “Conosciamo tutti Frattesi e Thuram. Obiettivo scudetto”

Sul calciomercato: "Ho totale sintonia con questi dirigenti, con questo presidente. Si sta lavorando, come ha detto Marotta è normale che sia un mercato difficile, ma stiamo operando nel migliore dei modi. Gli acquisti ne sono una testimonianza: conosciamo tutti Frattesi e Thuram, lo stesso Bisseck ha appena terminato un Europeo Under 21. C'è stato il ritorno a casa di Di Gennaro, per quanto riguarda Lukaku è giocatore di un'altra squadra: sappiamo cosa rappresenta per l'Inter e cosa ha fatto lo scorso anno nella parte finale. Ho lottato tanto per riportarlo qui lo scorso campionato, vorremmo farlo anche quest'anno e faremo il possibile". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Danjuma in prestito non esclude Taremi