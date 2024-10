Inter, Inzaghi: “Scudetto? Ci sono tante squadre oltre noi. La favorita è…”

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in vista della corsa scudetto

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, alla vigilia del big match contro la Juventus, ha parlato in merito alla corsa scudetto: "Sapete come la penso per quanto riguarda le griglie, credo ci saranno tante squadre in corsa. Molte hanno investito tanto e hanno colmato il gap, dipenderà da tante cose. Sarà un campionato equilibrato".