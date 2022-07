Inzaghi: “Scudetto? C’è rammarico, con 84 punti 5 volte su 6 lo vinci”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, si è detto rammaricato per non aver vinto lo scudetto la scorsa stagione. Queste le dichiarazioni

Renato Panno

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, si è detto rammaricato per non aver vinto lo scudetto la scorsa stagione. I nerazzurri, a suo avviso, partono dietro al Milan Campione d'Italia. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"C'è rammarico"

"Lukaku è un giocatore fortissimo, ma non dimentico quello che hanno fatto gli altri attaccanti la scorsa stagione. Ci hanno permesso di fare un'ottima stagione con due trofei vinti, anche se c'è ancora il rammarico di non aver vinto lo scudetto. Solitamente, con 84 punti, cinque volte su sei porti a casa il campionato. A noi non è successo e quindi quest'anno ripartiamo con grande voglia".

Sulla prossima stagione

"Significa vincere. L'anno scorso sappiamo tutti quello che è successo col mercato: il primo obiettivo era mettere al sicuro la società, i dirigenti sono stati bravissimi e l'hanno fatto. Noi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato dal primo giorno, poi è stato facile per tutti dire che l'Inter era favorita, quando io ricordo che a luglio nessuno lo diceva. A me non spiace nascondermi, quest'anno partiamo dietro al Milan campione d'Italia: noi insieme ad altre 5-6 lotteremo fino alla fine. Sarà difficile, ma non ci nascondiamo, vogliamo competere".

Cosa pretende in più dalla squadra?

"Al di là della vittoria dello scudetto del Milan, ho visto 72 mila persone che applaudivano i miei ragazzi. Nonostante i due trofei vinti, volevamo vincere il terzo e per un nonnulla non ci siamo riusciti. Quest'anno ci riproveremo, sapendo che abbiamo la fortuna di avere un pubblico meraviglioso, che ci accompagnerà sempre nel viaggio che è stato l'anno scorso e che comincerà il 13 agosto".