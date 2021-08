Inter, Inzaghi: “Scudetto? Ci sono sette squadre attrezzate per vincerlo”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, si è espresso così sulle gerarchie della Serie A che sta per iniziare. Le dichiarazioni in conferenza stampa

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, si è espresso così sulle gerarchie della Serie A che sta per iniziare. Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Fare adesso le griglie è prematuro. Ci sono sette squadre attrezzate, in questo momento però non voglio fare classifiche. L'Inter sarà una squadra molto ambiziosa con motivazioni da vendere. I ragazzi si sono allenati nel migliore dei modi. Lavoreremo e faremo del nostro meglio per difendere lo scudetto che abbiamo sul petto".