Inter, stoccata di Bisseck al Milan: ecco le parole che fanno discutere

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del derby di Coppa Italia contro l'Inter

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, soffermandosi in modo particolare sul derby contro il Milan che si disputerà in semifinale. A suo dire i rossoneri non sono più forti della Beneamata, anche se il gruppo penserà a questo match ad aprile, quando si avvicinerà il momento di scendere in campo. Ecco, dunque, le sue parole.