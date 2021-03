Ibrahimovic: “Lukaku a Sanremo è il benvenuto. Sull’Inter prima …” | News

Ibrahimovic parla di Lukaku a Sanremo e dell’Inter capolista

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato di Romelu Lukaku in conferenza stampa da Sanremo dove, da stasera e fino a sabato, sarà ospite fisso del Festival condotto da Amadeus. Si vocifera, infatti, di una possibile presenza anche del centravanti belga in Riviera. I due, come si ricorderà, sono stati protagonisti di una lite verbale in un derby di Coppa Italia sul finire dello scorso mese di gennaio.

“Lukaku a Sanremo? Gli do il benvenuto. Non c’è nessun problema personale, quello che si fa in campo rimane in campo. Se vuole venire è il benvenuto“, ha detto Ibrahimovic ai giornalisti presenti. Sull’accoglienza, poi, riservatagli da Amadeus e Fiorello, due interisti, Ibrahimovic ha aggiunto: “Senza un milanista non c’è un derby. Ripetono di essere interisti ogni cinque minuti e dicono di essere primi in classifica, però per i primi sei mesi non ho sentito nulla. Riprendiamo il primo posto”.

