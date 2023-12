Howe: “Contro il Milan paghi quando sbagli. La parata di Maignan…”

Voler restare in Champions League durante la partita: "Questa era la nostra intenzione prima della partita, durante la partita non credo sia cambiata l’intenzione dei giocatori. I ragazzi stanno facendo molto bene, per questo siamo feriti. So che sono professionisti e puntano al successo".

Le sostituzioni: "I giocatori avranno imparato molto da questa Champions. Siamo entrati in questa stagione sapendo di avere una squadra pronta per partite intense, ma abbiamo avuto alcune partite con pochi giocatori. Ho dovuto fare due cambi per infortuni".

Tornare sul campionato: "Sono deluso del risultato, ora dobbiamo usare questi sentimenti come motivazione. Ora dobbiamo pensare alla Premier, in cui dobbiamo essere più costanti".

Il paratone di Maignan: "Anche la partita di stasera è stata decisa da dettagli, come la parata di Maignan sull’1-1. I giocatori sono stati molto vicini più volte al gol, ma questa è la competizione in cui ci troviamo".

Zero rimpianti: "No, non credo possiamo rimpiangere lo sforzo che abbiamo messo in ogni partita. Dobbiamo accettare quello che viene. Poi penso che avrei potuto fare qualcosa di diverso, ma alla fine non ci penso a lungo perché le decisioni le si possono prendere solo in un determinato momento".

I singoli: "Joelinton non meritava di perdere? Non è l’unico dei giocatori che non meritava. Trippier? Ha avuto qualcosa nel primo tempo, poi ha voluto continuare, ma abbiamo dovuto cambiarlo".

I tifosi: "Abbiamo apprezzato il sostegno dei tifosi, che hanno visto che abbiamo messo tutto in ogni partita nonostante le difficoltà. Apprezziamo davvero il supporto dei tifosi, cosa di cui avremo bisogno anche per le prossime partite".

Insistere sulla vittoria: "Volevamo vincere? Sì, è sempre stato questo il mio metodo. Io cercherò sempre di essere proattivo, credo sia il metodo del Newcastle e dovrà essere così anche in futuro".

Altri problemi, altri infortuni: "Gordon? Non so se è un infortunio vero e proprio perché riusciva a giocare, anche se non al suo livello".

Proteggere la confidenza della squadra: "Si, la confidenza è molto fragile anche quando si vince. Questo è stato un test per noi, il calcio è incredibile, abbiamo vinto con lo United e poi abbiamo perso 3 partite".

Il secondo gol subito: "Entrambe le squadre cercavano di vincere e loro in contropiede hanno segnato. Contro il Milan devi sbagliare poco, quando lo fai paghi. Il dolore c’è, ma sono uomo abbastanza per accettarlo e proseguire".

Fame per tornare in Champions League l’anno prossimo: "Sì, vogliamo ritrovarci in questa posizione. È stato un periodo difficile per i giocatori, dobbiamo vedere anche le cose positive perché danno il massimo. Domani è un altro giorno. L’ambizione c’è sempre, la stagione dell’anno scorso è stata fantastica, mentre in questa le forze sono state contro di noi con i tanti infortuni. Voglio fare un applauso ai giocatori che ci sono stati, hanno dato tutto".

