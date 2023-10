Hodgson: “Dispiaciuto per Tonali e per il Newcastle. Il gioco è un problema”

Roy Hodgson, tecnico del Crystal Palace, ha parlato in conferenza stampa di Sandro Tonali, ex Milan oggi in forza al Newcastle

Roy Hodgson , tecnico del Crystal Palace , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Newcastle , soffermandosi su Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Roy Hodgson su Sandro Tonali

"Mi dispiace per lui e mi dispiace per il Newcastle che devono affrontare questa situazione. Sappiamo che il gioco d'azzardo è un problema nella nostra società. Non lo aiutiamo nel nostro sport poiché promuoviamo le scommesse. Abbiamo fatto grandi passi avanti con la droga e grandi passi avanti con l'alcol. Forse il gioco d'azzardo e le scommesse saranno il prossimo argomento da affrontare, non parlo solo di calcio ma di società".