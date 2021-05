Guardiola: “Tanti club cresceranno, il Milan spero possa unirsi”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato di diversi club in ambito europeo. Ecco il suo pensiero sul Milan e non solo

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato di diversi club in ambito europeo. Ecco il suo pensiero sul Milan e non solo: "Ora è un periodo in cui le squadre inglesi vanno alle ultime fasi di Champions League ed Europa League. Vedremo cosa succederà, ma la mia sensazione è che le squadre inglesi stiano crescendo sempre di più. Sono sicuro che cresceranno anche Barça, Real Madrid e Bayern, l'Inter lo sta facendo ora, Juventus e Milan spero possano unirsi. Il PSG è sempre lì. Sappiamo che ci sono tanti, tanti top club ma è vero: prima era la Spagna, ora è l'Inghilterra". Intanto Lucas Vazquez si avvicina al Milan: ecco la nostra esclusiva.