Guardiola e la cantera del City: “Funziona. Brahim Diaz è un esempio”

Le parole di Guardiola

"Lo vediamo tutti i giorni. Qui non facciamo regali. Non giocherai solo perché sei un tifoso del Manchester City o sei dell'accademia, devi guadagnartelo. Lo abbiamo visto dal primo giorno negli Stati Uniti quando ha giocato qualche minuto contro il Bayern Monaco, e in allenamento abbiamo sentito che avesse qualcosa di speciale. È abbastanza aggressivo in fase difensiva, ha molto margine per migliorare ma sul palla che gioca dentro è così bravo e fuori ha mostrato oggi un buon cross. L'accademia qui con Jason Wilcox sta funzionando in modo straordinario: Jadon Sancho, Brahim Diaz, Phil Foden, James McAtee, Cole Palmer ci sono molti giocatori di talento e i ragazzi che vogliono rimanere e lottare per questa squadra avranno una possibilità".