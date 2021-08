Giroud: “Sarà bello giocare la Champions League con il Milan” | News

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa. Il francese ha parlato del ritorno del Diavolo in Champions League

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato nella giornata di oggi in conferenza stampa. Giroud si è soffermato sul ritorno del club rossonero in Champions League: "Penso che il Milan sia uno dei club più grandi in Europa al di là del fatto che non abbia giocato in Champions nelle passate stagioni. Il club sta facendo molto per tornare al top, credo in questo progetto e sono qui per questo. Credo nella squadra, che ha giocatori giovani e alcuni esperti e penso che possiamo fare bene in Champions League. Sarà bello giocare questa competizione e sarà ancora più bello farlo con il Milan". Ecco le altre dichiarazioni di Giroud.