Giroud: “Canto sempre ‘Pioli is on fire’. E quella paura per Alf…”

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha presentato il suo libro 'Crederci, sempre' in conferenza stampa a Casa Milan. Ecco alcune sue parole sul celebre coro 'Pioli is on fire' e su altri cori che il francese canta spesso: "'Siamo noi, siamo noi' Lo canto sempre in doccia, l'ho cantato tutta l'estate. I tifosi lo cantavano con me. L'ho insegnato ai miei figli. Anche 'Siam venuti quassù...' Sanno tutto. Lo scorso fine settimana ho festeggiato con la famiglia l'anniversario di matrimonio e il battesimo di mia figlia. C'era un gruppo musicale e non vi mostro il video, ma abbiamo cantato Pioli is on fire con amici. Non so più le parole originali della canzone adesso".