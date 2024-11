Germania, Nagelsmann sincero: “Ecco cosa ne penso di Thiaw del Milan”

Julian Nagelsmann , Commissario Tecnico della Germania , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro la Bosnia-Erzegovina , soffermandosi anche su Malick Thiaw , difensore del Milan . Ecco tutte le sue parole.

Germania, Thiaw considerato da Nagelsmann? Il CT tiene aperte tutte le porte

Sulle scelte per le prossime partite: "Oliver Baumann inizierà domani. Alex Nübel inizierà martedì. Entrambi hanno fatto molto bene in allenamento. Da oggi, sarà in grado di giocare. A parte Schlotterbeck, tutti sono disponibili. Dobbiamo assicurarci che tutti rimangano in forma. Faremo una piccola rotazione contro la Bosnia domani. Mi aspetto da Kleindienst quello che ha fatto all'Heidenheim e che fa attualmente al Gladbach. Deve concentrarsi sul segnare gol. A volte è un po' troppo laborioso. Vogliamo concludere i nostri attacchi con successo. Deve essere un po' più 'pigro' per entrare nelle situazioni di conclusione all'interno dell'area. Le partite sono molto compresse in un breve lasso di tempo. Gli infortuni possono sempre capitare. Alla fine della giornata, l'industria del calcio vive di un certo background monetario. Se c'è molto marketing, abbiamo tutti lo stipendio che abbiamo attualmente. Trovo difficile lamentarmi del fatto che abbiamo troppe partite".