Genoa-Milan, Vieira da brividi sul suo passato in rossonero: poi l’elogio all’avversario

Sul Milan: "Sono stato molto fortunato di iniziare la mia carriera al Milan, vicino a tanti giocatori dai quali ho imparato tantissimo, ho scalato. Quindi questo mi ha aiutato a fare carriera, ed è importante avere questa esperienza positiva. Per me è importante, adesso, aiutare i giovani che abbiamo in squadra a crescere. Però ci sono giocatori importantissimi che possono aiutare i giovani a crescere. Noi abbiamo giocatori con esperienza che aiutano questi giocatori a crescere, la partita di lunedì è importante e la vogliamo vincere. Milan? Quando guardi la qualità offensiva che questa squadra ha, ti aspetti un Milan che ha voglia di giocare in Europa vincendo queste ultime partite. Arrivano qua per vincere".

Sulla salvezza: "Non ho mai avuto dubbi, non sarei qui, ho sempre avuto fiducia in questo gruppo e con i giocatori abbiamo fatto un bel lavoro, ho fatto loro i complimenti sull’atteggiamento e il fatto che hanno lavorato con orgoglio, determinazione per salvare la società, anche lo staff ha aiutato i giocatori a massimizzare le loro performance. Abbiamo avuto la stabilità di avere questi risultati e adesso la responsabilità è sulle nostre spalle di finire bene queste prossime quattro partite. I tifosi, il presidente, la società lo meritano".

Sul prosieguo della stagione: "Dobbiamo continuare a lavorare con intensità, unità, fino all’ultima partita. Questa settimana ho chiesto ai giocatori la responsabilità, devono essere orgogliosi di questa maglia e giocare con l’intensità che abbiamo avuto fino ad ora. Cosa non voglio vedere? Il gruppo che molla, perché non ha mai mollato. Sono orgoglioso di come hanno lavorato. Sono quattro grandi partite quelle che restano, belle da giocare, noi dobbiamo sempre essere concentrati e l’abbiamo fatto questa settimana. Il Milan arriverà per vincere. Futuro? Io lavoro sempre per preparare il domani, col presidente e il direttore iniziamo a discutere dei giocatori per l’anno prossimo".