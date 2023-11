Frosinone, Di Francesco: “Milan con tanti infortuni. Su Pioli dico…”

Pioli a rischio, Grosso esonerato. Come vive un allenatore sulle montagne russe? "Non mi piacciono in generale le montagne russe, quando sono andato l'ho fatto per i figli. Mi dispiace molto per Fabio Grosso. Purtroppo noi sappiamo che siamo costantemente sotto esame. Non so se Pioli sta in discussione, so che in queste situazioni una forte mano te la può dare la società. Io sono stato esonerato dopo tre gare, facendo anche delle buone partite secondo me, bisogna prenderla come un motivo di crescita".

Milan e Frosinone tra le squadre che hanno corso di più nelle ultime gare. La gara col Dortmund peserà? "E' una squadra abituata a gestire il doppio impegno. A me è capitato al Sassuolo e quando i calciatori non sono abituati è difficile. Il Milan è abituato a questo, tutto l'ambiente lo è. Andiamo a San Siro a giocare in uno stadio particolare, loro si sentono più forti ma noi dobbiamo provare a fare il nostro tappandoci un po' le orecchie. Il Milan è in corso per tutto per me i tifosi sosterranno la squadra".

Che Milan si aspetta? "Sono convinto che i tifosi del Milan saranno molto vicino alla squadra, parlo di discorsi ambientali pensando a quanto una squadra è abituata a stare in certi ambienti. A Cagliari c'era grandissimo malumore da parte dei tifosi di casa ma dipende dal carattere dei calciatori in campo. Non credo che il Milan sia in un momento disastroso, sicuramente è in difficoltà e ha tanti infortuni. Col Dortmund ha perso ma avuto le occasioni per passare in vantaggio". LEGGI ANCHE: Milan, via Pioli? I possibili traghettatori e il nome per il futuro >>>

