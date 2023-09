Francia, Lucas Hernandez: “Se giocherà Theo sarò felice”

Lucas Hernandez , difensore della nazionale francese ora al PSG, ha parlato oggi in conferenza stampa a due giorni dalla prima partita di qualificazione della Francia. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb, sulla possibile sfida con suo fratello Theo per un posto da titolare.

"Io non segno mai! Siamo molto felici di essere qui, è una sfida in famiglia. Se toccherà a lui giocare sarò felicissimo per lui, se succederà il contrario penso che varrà lo stesso...". La Francia giocherà alle ore 20:45 del 7 settembre contro l'Irlanda, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.