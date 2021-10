Francia, Deschamps: “I fratelli Hernandez possono giocare insieme”

Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Nazionale francese, ha parlato della possibilità di vedere in campo insieme i fratelli Hernandez

Intervenuto durante la conferenza stampa a tre giorni dalla sfida contro il Belgio, il C.t. della Francia Didier Deschamps ha parlato della possibilità di vedere in campo i fratelli Hernandez. Queste le parole dell'allenatore francese. "Lucas ha la capacità di giocare al centro o come esterno, Theo è un laterale. Possono giocare insieme, ma non è detto che uno spinga l'altro verso una posizione diversa. Lucas con noi ha giocato esterno ma è più allenato a giocare centrale".