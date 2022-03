Francia, Deschamps: “Giroud? Quando c’è sa segnare. Sul futuro…”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato dell'attaccante del Milan Olivier Giroud tra presente e futuro. Le dichiarazioni

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato dell'attaccante del Milan Olivier Giroud tra presente e futuro. Il numero 9 ha dimostrato di essere un uomo gol importante, ma il futuro sarà ancora da valutare. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ho parlato con Olivier come anche con altri altri giocatori, del presente. Sul futuro non saprei. Non lo so dipenderà tutto da tante cose. Ad ogni modo è tornato e ha confermato che quando c'è è in grado di segnare, ha incrementato il suo bottino di gol, quindi è tutto molto positivo per lui e per il gruppo. Poi per il resto vedremo a giugno".