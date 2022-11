Francia, Deschamps: “Giroud titolare. Tanto adesso tutti lo adorano”

Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, lancerà Olivier Giroud da titolare contro l'Australia. Ironia nelle sue dichiarazioni

Domani sera, alle ore 20:00, si disputerà Francia-Australia, debutto dei 'Bleus' del Commissario Tecnico Didier Deschamps, campioni del mondo in carica, ai Mondiali in svolgimento in Qatar. Oggi il C.T. transalpino ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro i 'Socceroos' e, come riferito dall'agenzia di stampa 'ANSA', l'uomo del giorno in casa francese è stato Olivier Giroud.

Francia, tocca a Giroud: la conferma di Deschamps — L'attaccante del Milan, classe 1986, autore finora di 9 gol in 19 partite tra Serie A e Champions League con i rossoneri, avrà il compito di sostituire Karim Benzema, infortunato, come punto di riferimento dell'attacco del 4-2-3-1 di Deschamps. L'ex centrocampista della Juventus negli anni Novanta, in conferenza, ha confermato come Giroud, effettivamente, partirà dall'inizio domani sera al 'Al Janoub Stadium' di Al Wakrah.

"Adesso tutti lo adorano, anche quelli che lo criticavano - ha affermato, ironicamente, Deschamps su Giroud -. E ne vedo in questa stanza". I giornalisti presenti in sala si sono fatti una risata sulla battuta del Commissario Tecnico. "La Francia - ha poi aggiunto - è molto felice ed anche io e Olivier lo siamo".

Giroud a pochi passi dal record di Henry — Deschamps ha detto come Giroud sia una garanzia per la sua Francia: "È un attaccante utilissimo con il suo modo di giocare, anche se non segna è importante". Con tre gol, lo ricordiamo, Giroud diventerebbe il top scorer di tutti i tempi della Nazionale francese, battendo il record di Thierry Henry.