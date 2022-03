Florenzi torna a casa, niente Turchia-Italia. Mancini: “Ha dei problemi”

Alessandro Florenzi salterà l'amichevole Turchia-Italia di domani sera. Lo ha annunciato il C.T. azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa

Daniele Triolo

Alessandro Florenzi e Matteo Politano, difensore del Milan e attaccante del Napoli, hanno lasciato il ritiro dell'Italia e, pertanto, non prenderanno parte all'amichevole che la nostra Nazionale giocherà domani sera, ore 20:45, a Konya contro la Turchia. Lo ha annunciato il Commissario Tecnico azzurro, Roberto Mancini, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa.

Florenzi, quindi, tornerà subito a Milanello. Ma, a quanto sembra, ha dei problemi fisici sui quali, al momento, non si sa ancor nulla. Questo l'intervento di Mancini in conferenza nel quale il C.T. ha evidenziato il perché abbia rispedito o rispedirà a casa dei calciatori dopo il fallimento della mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali in Qatar.

"Perché Jorginho, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne sono andati via? Io li ho obbligati ad andare via perché se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo ... Non avrebbero giocato, sarebbero andati in tribuna. Alcuni non erano al meglio fisicamente", ha detto Mancini.

"Alcuni di loro li ho obbligati ad andare: il Chelsea ci ha mandato Jorginho tre giorni prima, non gli ha fatto giocare l'F.A. Cup e quindi ci sembrava anche giusta rimandarlo prima. Anche Florenzi e Politano hanno dei problemi, è inutili farli venire per poi andare in tribuna. Per questo abbiamo preferito mandarli a casa subito", ha chiosato il C.T. della nostra Nazionale. Milan, arriva un top player sulla trequarti? Le ultime di mercato >>>

