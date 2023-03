Flick: “Thiaw? Importante avere alternative e dar loro il tempo di crescere”

Malick Thiaw è impegnato in questo momento con la nazionale tedesca. Per il giovane difensore tedesco si tratta della prima convocazione con la Germania di Flick, segno di come le ottime prestazioni con il Milan non siano passate inosservate all'ex calciatore del Bayern Monaco, oggi c.t. della Germania. Proprio Flick, nel corso della conferenza stampa, ha spiegato il motivo per il quale ha convocato Thiaw. Queste le sue dichiarazioni: "Per noi è importante presentare una buona squadra in vista dell’Europeo di casa, e per questo abbiamo bisogno di alternative. Dobbiamo cercare alternative e dare loro il tempo di crescere". Milan, Cardinale in Italia: nessun incontro previsto con Maldini.