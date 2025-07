José Boto, direttore sportivo del Flamengo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'arrivo di Emerson Royal dal Milan

José Boto, direttore sportivo del Flamengo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione di Emerson Royal, spiegando come sia stata difficile la trattativa con il Milan, quasi peggio che giocare a Football Manager, a suo dire. Questo perché è stato complicato organizzarsi con i fusi orari del giocatore, che non era chiaramente in Brasile, e con quelli del club rossonero, che invece si è diviso tra Singapore ed Hong Kong. Ecco, dunque, le sue parole.