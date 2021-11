Fiorentina-Milan, Pioli: “Vlahovic è cresciuto tantissimo. E’ molto forte”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha parlato anche di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Pioli si è soffermato su Dusan Vlahovic, centravanti della viola accostato in diversi occasioni al club rossonero: "È cresciuto tantissimo. Io l'ho allenato giovanissimo. Molto forte".