Fiorentina-Milan, Pioli: “Rebic out. Ha sentito una fitta dopo un tacco”

Ante Rebic, calciatore rossonero non sarà a disposizione per Fiorentina-Milan, gara di domani sera al Franchi. Ecco le parole di Pioli

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Il tecnico ha annunciato l'indisponibilità di Ante Rebic per la partita di domani: "Dispiace per Calabria. Stava bene. Rebic? Oggi Ante ha sentito una fitta facendo un colpo di tacco e non ci sarà domani". Clicca qui per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza