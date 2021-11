Fiorentina-Milan, Pioli: “Kessie poco brillante? Non sono d’accordo”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, nel corso della conferenza pre Fiorentina-Milan ha parlato anche di Franck Kessie

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Pioli si è soffermato sul centrocampista Franck Kessie: "Poco brillante? Io l'ho visto bene. Secondo me la sua prestazione del Derby è stata giudicata su un episodio, ma la prestazione globale è stata positiva. È disponibile come tutti gli altri e sceglierò". Clicca qui per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza