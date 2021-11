Fiorentina-Milan, Pioli: “Florenzi non è ancora al top”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato anche di Alessandro Florenzi

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Pioli si è soffermato su Alessandro Florenzi, che non è ancora al 10o% della condizione: "Florenzi terzino? L'ho schierato alto perché prima avevamo Calabria che stava bene e c'era Kalulu. Poi è molto intelligente e può giocare in più ruoli. Sta crescendo di condizione, ma non penso che sia ancora al top". Ecco le altre dichiarazioni di Pioli