Fiorentina-Milan, Pioli annuncia: “Ibrahimovic titolare” / Serie A News

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato dell'impiego di Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto. Le dichiarazioni

Nel corso del match contro il Manchester United, Zlatan Ibrahimovic è entrato per provare a dare una svolta alla gara della sua squadra. Nulla di fatto, ma lo svedese ha messo nelle gambe minutaggio prezioso per il match di domani contro la Fiorentina. Stefano Pioli lo sceglierà dal primo minuto contro la sua ex squadra? Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ibra ha sfruttato il minutaggio di giovedì per avere miglior condizione. Domani sarà titolare. Non sappiamo se avrà i 90 minuti, ma la sua presenza è importante. Ci dà tanto". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli