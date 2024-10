Milan, Fonseca: “Turnover? Ora è importante avere una base”

Fiorentina-Milan , 7^ giornata della Serie A 2024-25 . Paulo Fonseca e i rossoneri vanno alla ricerca della quarta vittoria di fila in campionato anche se non sarà una trasferta semplice per il Diavolo. Il Milan andrà senza tre giocatori: Calabria, Jovic e Loftus-Cheek ( LEGGI QUI ). Solita conferenza stampa alla vigilia per l'allenatore portoghese. Ecco il parere di Fonseca sul turnover e le riserve.

"La continuità è importante. Abbiamo giorni per recuperare e se la squadra sta bene ed è in crescita è meglio tenerne il più possibile in campo. Non è perché non ho fiducia negli altri. Ruben ha fatto una buona partita, Chukwueze quando è entrato lo ha fatto bene, ma ora è importante avere una base che sostenga la squadra".