Fiorentina-Milan, Fonseca: “Non deve succedere mai più”

Cosa le è piaciuto meno e un giudizio sull'arbitro: "Non mi piace parlare dell'arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l'abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema, questo è calcio non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi... Quanti rigori vediamo in Serie A?".

Che ne pensa dei passaggi di consegna per i rigori: "Non deve succedere mai più, l'ho detto ai giocatori. Sono incazzato, il tiratore è Pulisic".

Sulla sosta: "Fa lo stesso se ci sono voci, non sono importanti per me".

Come si spiega il calo di prestazione: "In Italia quando vinci hai fatto una grande partita. Non abbiamo segnato e siamo la peggior squadra del mondo, così come io sono il peggior allenatore. So come stanno le cose, ma io non posso essere così".