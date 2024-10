Milan, Fonseca: “Il Napoli ha un chiaro vantaggio per lo Scudetto”

Fiorentina-Milan , 7^ giornata della Serie A 2024-25 . Paulo Fonseca e i rossoneri vanno alla ricerca della quarta vittoria di fila in campionato anche se non sarà una trasferta semplice per il Diavolo. Il Milan andrà senza tre giocatori: Calabria, Jovic e Loftus-Cheek ( LEGGI QUI ). Solita conferenza stampa alla vigilia per l'allenatore portoghese. Ecco il parere di Fonseca sul Napoli di Conte.

"Abbiamo tanto da giocare, ci sono tante squadre forti che vogliono la stessa cosa nostra. Non voglio parlare di altre squadre, ma è noto che il Napoli ha il vantaggio di non avere coppe. Hanno una settimana per lavorare, hanno una squadra forte e un allenatore forte. Hanno più tempo per lavorare. Non sto creando pressioni, ma sono candidati principali per il titolo".