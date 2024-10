Fiorentina-Milan, oggi conferenza stampa di Fonseca: l’orario previsto

Arrivata già la vigilia di Fiorentina-Milan. I ragazzi di Paulo Fonseca, domani sera alle 20:45, saranno impegnati all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Dopo l'amara sconfitta subita in Champions contro il Leverkusen, il Milan dovrà ripartire con la stessa carica messa in campo nel secondo tempo alla BayArena.