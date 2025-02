Feyenoord-Milan, Bosschaart: “Sapevamo come affrontarli. Paixão …”

Su cosa ha fatto per il Feyenoord nelle ultime ore: "La squadra giocava bene anche prima, facendo partite con aggressione e passione. Loro sanno come farlo. Ho dato solo fiducia. Questa partita ci è costata tante energie. Vedremo. Oggi abbiamo fatto bene in difesa. Abbiamo anche visto buoni momenti di calcio. L'avversario è di un livello molto alto con calciatori di grande qualità: era una partita attrattiva per la gente qua". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>