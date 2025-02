Pascal Bosschaart, allenatore ad interim del Feyenoord, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter in Champions League, ricordando il successo nel doppio confronto con il Milan. Il tecnico olandese ha spiegato come tornare nel capoluogo lombardo sia una grandissima esperienza e come il calcio sia comunque imprevedibile proprio perché nessuno prevedeva alla vigilia un loro successi contro i rossoneri e invece è arrivato un passaggio del turno inaspettato. Ecco, dunque, le sue parole in merito.