Ex Milan, Howe commovente su Tonali: poi si espone sul suo futuro

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, soffermandosi in modo particolare su Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato di un possibile interesse del Real Madrid e addirittura di un ritorno in rossonero. A precisa domanda il tecnico inglese ha fatto sapere di non sapere niente in merito al suo futuro. Non solo, perché ha spiegato di essere contento di come il mediano italiano è tornato dalla squalifica per il caso scommesse. Ecco le sue parole.