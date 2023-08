Ex Milan, Gilardino: “Messias? Sono contento, ma dovrà recuperare”

Alberto Gilardino , ex Milan e allenatore del Genoa , ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Coppa Italia tra i rossoblù e il Modena, parlando anche dell'arrivo di Junior Messias . Ecco le sue parole riprese da Sportitalia.

"Per quanto riguarda De Winter e Messias è normale che siamo contenti. Purtroppo Junior dovrà recuperare da un piccolo problema muscolare e ce l'avremo più avanti. De Winter è a disposizione. Sono due giocatori diversi ma che porteranno all'interno del gruppo sicuramente qualità, esperienza - per quanto riguarda Messias - e gioventù - per quanto riguarda De Winter -. Arrivano in un gruppo ben rodato e si dovranno mettere a disposizione come hanno fatto tutti gli altri ma siamo contenti e felici".