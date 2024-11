Ex Milan, Giampaolo: “Ringrazio il Lecce, ho grande entusiasmo. Rebic …”

Ritorno in panchina ed il calcio che è cambiato

"Due anni lontano dai campi sono tanti, però dopo una prima pausa ho ripreso a lavorare. Il lavoro è anche mentale, simulare di essere in campo. Nell'ultimo anno ho lavorato in smart working. Ho visto il Lecce, non dal vivo ma in TV durante questo campionato. Il calcio è cambiato. Prima c'era chi pensava di presidiare gli spazi, oggi si gioca uomo su uomo. Oggi non esistono più sistemi di gioco, si difende in un modo e si attacca in un altro. È cambiato tanto e bisogna stare al passo coi cambiamenti".