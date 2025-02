Roberto De Zerbi , allenatore del Marsiglia , è intervenuto in conferenza stampa ed ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al nuovo arrivo Ismael Bennacer , ex mediano del Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, De Zerbi: "Volevo Bennacer già al Brighton. Non vedeva l'ora ..."

Su Ismael Bennacer: "Volevo già Bennacer al Brighton. È un giocatore molto importante e rappresenta un grande trasferimento per noi. È un giocatore assoluto come Greenwood, Rabiot, Hojbjerg. E a parte questo, voleva davvero venire a Marsiglia a tutti i costi! Ismaël? Ne parlavamo già ad agosto. E poi, ne abbiamo parlato di nuovo solo poche ore prima della fine del calciomercato, lunedì mattina. Quando Medhi mi ha detto che avevamo la possibilità di prenderlo. Quindi ci siamo andati. Dedic e Bennacer sono due giocatori intelligenti che possono giocare nella nostra squadra e non avranno bisogno di molto tempo per adattarsi e integrarsi nella squadra. Ma un minimo di tempo è comunque necessario".