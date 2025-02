Ex Milan, Ancelotti: “Modric come Paolo Maldini: un dono per il calcio”

Ex Milan, Ancelotti paragona Paolo Maldini a Modric: "Un dono. Loro hanno ciò che serve per ..."

Sul paragone tra Luka Modric e Paolo Maldini: "Luka Modrić è un dono per il calcio e può continuare finché vuole. Quello che fa, lo fa molto bene. Il Real Madrid è stato fortunato ad avere una leggenda che ha definito un'epoca e il calcio è stato fortunato ad averlo per la sua affidabilità, qualità e professionalità. Maldini ha vinto la Champions League a 40 anni e puoi paragonare i due in termini di ciò che serve per essere un calciatore. Sono esempi fantastici e non è un caso che siano arrivati ​​a questa età e giochino ancora. È in parte genetica, ma soprattutto impegno e atteggiamento. Solo così si possono raggiungere i 40 anni, come ha fatto Maldini e come farà Modrić".