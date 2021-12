Empoli-Milan, Pioli: “Finita la benzina? Non è vero. Ecco cosa manca”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha risposto così in conferenza stampa a chi vede un Milan stanco, che ha finito la benzina

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli. Pioli ha risposto così a chi vede una squadra stanca nelle ultime partite: "Se è finita la benzina? Questa è una delle cose banali che si dicono quando non si vince. Quando si perde si corre di più. Manca la qualità del gioco".