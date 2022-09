Empoli-Milan, Pioli in conferenza: ecco data e ora | PM News

Si avvicina il ritorno in campo, che sarà Empoli-Milan sabato sera, e venerdì Stefano Pioli, come di consueto alla vigilia di una partita, parlerà in conferenza stampa. Dopo due settimane di sosta, l'allenatore rossonero incontrerà nuovamente i giornalisti e darà le proprie sensazioni. Milan reduce da una sconfitta e con la voglia di rifarsi subito, in vista di una fase della stagione in cui si giocherà con ancora più continuità. C'è anche curiosità sugli infortunati e ovviamente, in generale, sulle sue parole. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, la conferenza si terrà alle ore 14:00. Potrete seguirla testualmente in tempo reale con noi, come sempre. Nuovo Stadio Milano, ecco tutte le modifiche apportate al progetto >>>