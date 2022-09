Empoli-Milan, Pioli: “Ho poca fiducia in Ballo-Touré? È una stupidata”

Stefano Pioli , alla vigilia di Empoli-Milan di Serie A, ha parlato dei due terzini Fodé Ballo-Touré e Davide Calabria . Poca fiducia nel senegalese? La risposta è netta e decisa. Infine arriva la precisazione sul capitano rossonero: si penserà soltanto a domani. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"È una stupidata dire che non ho fiducia in Ballo-Touré, certamente si gioca il posto con un compagno di alto livello. È cresciuto tanto e se è qui è perché ha la mia fiducia. Per quanto riguarda il Capitano penso solo a domani, giocherà chi sta meglio". Milan-Rafael Leao, rinnovo senza follie o cessione: le ultime news