Empoli-Milan, Musah ‘toglie meriti’ a Conceicao? Le sue parole sono chiare

Empoli-Milan, Musah: "Lavoro iniziato prima di Conceicao. Dopo il rosso ..."

"Penso che è il lavoro che abbiamo iniziato da tanto tempo e adesso si stanno vedendo i risultati, la costanza nelle partite. No, questo lavoro non è iniziato pochi giorni fa o da quando è arrivato il mister, ma da tanto tempo. Abbiamo tanta voglia di vincere, a volte nella stagione non è andata così, ma non abbiamo ceduto e abbiamo continuato sempre a lavorare".