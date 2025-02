Empoli-Milan, D’Aversa: “Pairetto ha arbitrato benissimo”. Poi esagera …

Sulla prestazione di Pairetto: "Nel primo tempo abbiamo giocato nella loro metà campo, abbiamo concesso poco. L’esperienza si fa commettendo degli errori, poi bisogna fare tesoro nell’immediato. Basterebbe forse essere più furbi. Espulsione di Marianucci? Non me la sento questa sera di addossare responsabilità ad episodi arbitrali, perché secondo me l’arbitro ha arbitrato bene, gliel’ho detto anche a fine partita. Forse per fare la prestazione top manca il secondo giallo a Gimenez quando calcia la palla, ma era finita la partita. Noi dobbiamo ragionare su noi stessi, non sugli arbitri. Per me Pairetto ha arbitrato benissimo, poi alcuni episodi è anche normale, soprattutto nel primo tempo quando da una parte ci sono richieste eccessive e ci si può fare influenzare".