Empoli-Milan, data e orario della conferenza di Pioli | Serie A News

Dopodomani si giocherà Empoli-Milan, ultima partita del 2021 per il Diavolo. Ecco quando Stefano Pioli la presenterà in conferenza stampa

Domani, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà, in conferenza stampa a Milanello, la sfida Empoli-Milan. Si tratta della 19^ ed ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A 2021-2022. La partita, come noto, si svolgerà poi il giorno successivo, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 20:45 allo stadio 'Castellani'.