Empoli, Andreazzoli: “Contro il Milan mi aspetto molte difficoltà” | News

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Domani sera il Milan affronterà l'Empoli allo Stadio Castellani per l'ultimo incontro del 2021. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, Aurelio Andreazzoli ha risposto così alla domanda su quali difficoltà si aspetta contro i rossoneri: "Se lo dicessi è come se lo dicessi a Pioli. Però le difficoltà che mi aspetto sono molte, il Milan è una squadra che ha fatto numeri straordinari. Poi è chiaro che contro qualsiasi squadra ci sono prerogative che pensi possano essere superabili e punti l'accento su quelle lì. Un conto è pensarle, un conto è farle".