Donnarumma: “Ritorno a San Siro? Dispiacerebbe se mi fischiassero”

Renato Panno

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia. La Nazionale giocherà a San Siro nella semifinale di Nations League contro la Spagna. Ecco le sensazioni del classe 1999 riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Sul ritorno a San Siro: "Sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita. Sono emozionato, spero non ci sia nulla. Poi siamo qui in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo".

Se si aspetta dei fischi da San Siro: "Io al Milan ho dato sempre tutto, fino all'ultimo, succedesse una cosa del genere mi dispiacerebbe anche perché è una gara importantissima, una semifinale di Nations League, quindi spero i tifosi possano aiutarci".