Donnarumma: “Maldini? Nessun problema. Sarò sempre tifoso del Milan”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato di Paolo Maldini e di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni in conferenza

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato di Paolo Maldini e di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia: "Con Paolo non c'è alcun tipo di problema, gli ho fatto i complimenti anche ieri sera. Mi fa piacere incontrare di nuovo i miei compagni, con lui parlerò tranquillo, scherzando e poi non ci sono problemi. Siamo persone adulte. Sono contento del percorso che sta facendo il Milan, sarò sempre un tifoso del Milan. Sono contento di Pioli, lo sento spesso. Negli ultimi due mesi e mezzo sono migliorato tanto nella consapevolezza, sono diventato più uomo e cresciuto tanto". Milan, assalto di Maldini e Massara ad un bomber di prima qualità >>>